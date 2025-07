Pesce scorpione anzi leone | Ha invaso anche la Grecia bisogna mangiarlo

Roma, 31 luglio 2025 - Quindi lei cucina il pesce scorpione. " Pesce leone, si chiama così in quasi tutte le lingue d'Europa. Sì, questo è il modo per contrastare l'invasione: bisogna pescarlo e mangiarlo. Un grande consumatore è il principe Alberto di Monaco, glielo mandiamo noi. In Grecia ormai è ovunque, se ne stimano milioni. Nel 2026 arriverà in Toscana". Enrico Toja, manager in pensione di origine torinese, ha fatto una prestigiosa carriera in giro per il mondo poi ha scoperto il suo paradiso nella splendida isola greca di Elafonisos, dove vive. Ha fondato un'associazione ambientalista, Elafonisos eco, da tre anni lavora sulle specie ittiche aliene che hanno conquistato il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

