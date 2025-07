La polizia ha denunciato un pescatore di frodo. È accaduto martedì notte alle 3.30, quando una volante ha notato un uomo che a Valverde stava risalendo dalla spiaggia, il quale alla vista degli agenti è fuggito verso l’entroterra. Si tratta di un marocchino di 25 anni residente a Bondeno in provincia di Ferrara, che è stato fermato dopo un inseguimento di un chilometro. Il giovane ha continuato a tentare di sottrarsi ai controlli e ha tentato di disfarsi di un sacchetto di plastica contenente una muta da sub. Questo ha insospettito i poliziotti, i quali conversando con lui in centrale, hanno avuto la conferma che il 25enne si trovava in zona per pescare di frodo del novellame di vongole, ma non ci è riuscito per il mare mosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pescatore di frodo beccato dalla polizia