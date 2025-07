Il Milan torna in campo oggi, giovedì 31 luglio 2025, per una nuova amichevole internazionale. Dopo la tournĂ©e asiatica, i rossoneri di Massimiliano Allegri volano in Australia per affrontare il Perth Glory. Il match è in programma alle 12:20 ora italiana presso l’ HBF Park di Perth. Il club milanese, reduce da un’estate di cambiamenti in panchina – con il ritorno di Massimiliano Allegri dopo la parentesi con Fonseca e Conceição – prosegue il proprio precampionato con l’obiettivo di testare la nuova rosa in vista della stagione 202526. Finora, il bilancio delle amichevoli estive del Milan parla di una sconfitta contro l’Arsenal (1-0) e una vittoria per 4-2 contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Perth Glory-Milan oggi 31 luglio 2025: orario, formazioni e dove vedere l’amichevole in diretta TV e streaming