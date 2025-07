Periferie 500 milioni per dire stop al degrado | per Villani c’è grande attenzione del governo

Un team di sei esperti, presieduto dal sottosegretario generale della Presidenza del Consiglio Marco Villani, è al lavoro per "cambiare marcia" al Paese, per dimostrare che nessuna zona abitata è troppo lontana o troppo abbandonata. Lo dimostra il perseguimento degli obiettivi contenuti nel "Programma straordinario di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie", che prevede una serie di interventi a livello infrastrutturale, di ristrutturazione edilizia, recupero di aree industriali dismesse, bonifiche, edilizia scolastica e molto altro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Periferie, 500 milioni per dire stop al degrado: per Villani “c’è grande attenzione del governo”

In questa notizia si parla di: villani - periferie - milioni - dire

Periferie, rischi e progetti. Corsa contro il tempo per far partire i lavori. Sostegno da Roma; Via Pisacane, un anno in più per cambiare volto al quartiere; Periferie, 500 milioni per dire stop al degrado: per Villani c'è grande attenzione del governo.