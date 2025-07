Perde il controllo del Suv e si schianta contro un bus Paura per il calciatore Maxence Caqueret

Brutto incidente per Maxence Caqueret, il centrocampista francese del Como che nella mattinata di ieri ha perso il controllo del suv, finendo contro un autobus di linea. Per fortuna lo schianto non ha portato a gravi conseguenze, anche se ci sono stati momenti di grande preoccupazione. Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato proprio a Como, in via San Fermo della Battaglia. Ieri mattina Caqueret si trovava alla guida del suo suv Bentley Bentayga Speed, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura si sarebbe girata su se stessa, per poi impattare contro un autobus di linea Asf. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Perde il controllo del Suv e si schianta contro un bus. Paura per il calciatore Maxence Caqueret

