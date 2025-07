Perde il controllo del furgone e si ribalta | estratto dalle lamiere e soccorso con l'eliambulanza

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale lungo la strada Furbara Sasso stasera a Cerveteri. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dalle lamiere e i sanitari lo hanno trasportato con l'eliambulanza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

