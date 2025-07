Perché il cambiamento climatico si manifesta con l’estremizzazione dei fenomeni atmosferici

Come stanno evolvendo il clima globale e quello italiano e perchĂ© la variazione nel corso degli anni non è “normale” e determina fenomeni meteorologici sempre piĂą frequenti ed intensi, in particolare nel trimestre estivo, con effetti sui territori spesso drammatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riscaldamento globale, bambini esposti a fenomeni di caldi estremo. Save the children: inserire l’educazione al cambiamento climatico e costruire scuole sostenibili - Il recente rapporto di Save the Children, Born into the Climate Crisis 2, descrive l’impatto crescente degli eventi estremi su bambine e bambini in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Leone XIV: “aumentano fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico” - ''Aumentano in intensità e frequenza fenomeni naturali estremi causati dal cambiamento climatico indotto da attività antropiche''

Scarsa fioritura a Castelluccio di Norcia (colpa del cambiamento climatico) A causa del grande caldo (e dunque della siccità ), l'annuale fioritura a Castelluccio di Norcia è stata meno spettacolare del solito. A giugno praticamente non è mai piovuto e questo ha

Dissesti e chiusure attorno a cima falkner nelle dolomiti: aumento dei crolli legati al cambiamento climatico - Le Dolomiti, in particolare Cima Falkner nel gruppo del Brenta, affrontano erosione accelerata e dissesti causati dal degrado del permafrost; misure di sicurezza e monitoraggio continuo tutelano escur ... Riporta gaeta.it