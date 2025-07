Perché i produttori italiani temono i dazi anche se non aumentano

Ufficialmente, nulla cambia. I formaggi italiani continuano a pagare un dazio del 15 per cento per entrare negli Stati Uniti, com’è sempre stato. Nessun incremento all’orizzonte. Anzi, l’accordo commerciale siglato a fine luglio tra Washington e Bruxelles è stato salutato da molti come un segnale di distensione. E allora perché i produttori italiani si dicono preoccupati? La risposta è semplice, ma non banale: non è solo il dazio a fare la differenza, ma il contesto in cui viene applicato. Quel 15 per cento, che fino a ieri sembrava una parentesi risolvibile, oggi assume una dimensione nuova. Diventa strutturale, permanente, normalizzato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Perché i produttori italiani temono i dazi anche se non aumentano

