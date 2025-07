Perché è stato ucciso Fatto a pezzi e sepolto da madre e compagna ancora orrore | cosa è stato scoperto

Una scoperta agghiacciante ha scosso una tranquilla comunità , portando alla luce un delitto tanto efferato quanto sconcertante. Due donne si sono presentate spontaneamente alle forze dell’ordine in una mattinata di fine luglio, confessando un crimine che ha dell’incredibile: l’omicidio di un uomo all’interno delle mura domestiche, consumato nei giorni precedenti e tenuto nascosto fino a quel momento. Le autrici del gesto sono legate alla vittima da un vincolo profondo e, forse proprio per questo, ancora più inquietante: s i tratta della madre e della compagna dell’uomo ucciso. >> “Danno neurologico”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it



Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso e fatto a pezzi e il suo cadavere è stato gettato in alcuni bidoni in cantina, ricoperti di calce viva per evitare la diffusione dei forti odori. La madre del giovane e la compagna, da cui aveva avuto una figlia da pochi mesi, Vai su Facebook

