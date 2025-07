Per Sara Curtis storica finale iridata nei 100 stile

La piemontese è la prima azzurra di sempre nelle prime otto al mondo in questa gara. SINGAPORE - Giornata senza medaglie per l'Italnuoto ai Mondiali di Singapore. La notizia del giorno è la finale raggiunta da Sara Curtis nei 100 stile libero femminili. La 18enne piemontese (Esercito - CS Roero) toc.

Sara Curtis e il suo messaggio contro il razzismo - La nuotatrice italiana di origini nigeriane affronta le ingiustizie con coraggio e determinazione. Leggi tutto Sara Curtis: la campionessa di nuoto che sfida i pregiudizi razziali su Donne Magazine.

Ginevra Taddeucci: “Medaglia totalmente inaspettata, nello sprint finale sembravo Sara Curtis” - Non ci sperava più di tanto Ginevra Taddeucci nella 3 km Knockout Sprint, nuovo format della penultima giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo.

Per la prima volta nella storia della vasca lunga iridata, ci sarà un'italiana nella finale dei 100 stile libero femminili. Sara Curtis riscrive infatti un'altra pagina di storia del nuoto tricolore #Nuoto #Singapore2025 #AQUASingapore25 #Curtis Vai su X

RECORD ITALIANO La 4×100 stile libero femminile firma il nuovo primato italiano assoluto con 3:35.18, cancellando lo storico tempo di Rio 2016. Sara Curtis, Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini chiudono settime dopo una gara coragg Vai su Facebook

