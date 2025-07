PERUGIA - La convinzione di papĂ Michele e della famiglia continua a essere la stessa: Andrea è stato ucciso. Nella stanza c’era qualcun altro. La storia giudiziaria della morte dello studente lancianese va in un’altra direzione però, con il processo per istigazione al suicidio che inizierĂ a ottobre. "Mi sta bene il processo, certo. Ma bisogna vedere come il processo andrĂ ". Insomma, "soddisfatti a metĂ ". Per la famiglia, a distanza di sei mesi dalla morte del 19enne, "è sempre buio pesto". Il dolore, spiega ancora papa Michele "è doppio. Per la scomparsa di Andrea prima di tutto, è ovvio. E poi per il fatto di non riuscire a sapere cosa è realmente successo perchĂ© secondo noi, nell’indagine, come abbiamo sempre detto, ci sono delle cose che non quadrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Per noi ancora buio pesto, il dolore è doppio"