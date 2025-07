Per il centrocampo oltre Miretti c’è anche l’ipotesi Fabbian del Bologna

Gli azzurri alla ricerca di un centrocampista per completare il reparto centrale. La dirigenza partenopea si muove alla ricerca di un sesto centrocampista per completare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Per il centrocampo oltre Miretti c’è anche l’ipotesi Fabbian del Bologna

In questa notizia si parla di: centrocampo - oltre - miretti - ipotesi

Per il centrocampo oltre Miretti c’è anche l’ipotesi Fabbian del Bologna; Napoli, rilancio finale per Ndoye. E per il centrocampo c’è anche Miretti. Milan, in arrivo la fumata bianca per Jashari. Sì continua a insistere per Doué. E Vlahovic può arrivare negli ultimi giorni di mercato. Roma, tentativo per Fabio Silva; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Interesse per Palestra. Vlahovic, pista Atletico. Sfida con il Milan per....

Napoli, c'è già l'intesa per Miretti: è più di un'ipotesi - Il ds Manna continua a lavorare duramente per completare la rosa di Conte, c’è già un’intesa con l’entourage del centrocampista. Da corrieredellosport.it

I dubbi sul futuro di McKennie e Miretti, il sogno Hjulmand: come può cambiare il centrocampo della Juventus - Comolli al lavoro sul centrocampo: tra entrate e possibili uscite i bianconeri potrebbero dare vita all'ennesima opera di restyling del reparto. msn.com scrive