I tifosi granata percorreranno 14.500 chilometri tra andate e ritorni: 19 stadi, da colossi come il "Barbera" di Palermo a quelli di provincia come il "Druso" di Bolzano. In ordine alfabetico. Avellino: il "Partenio-Adriano Lombardi", inaugurato nel 1970, ha 9080 posti (sintetico). Il nome: dalla catena montuosa circostante e dallo storico capitano. Bari: un’istituzione il "San Nicola" (santo patrono), l’astronave di Renzo Piano nata per "Italia 90". Ben 58.270 posti: il terzo d’Italia dopo Milano e Roma. Carrarese: lo "stadio dei Marmi" (dal noto materiale), inaugurato nel 1955 (sintetico), ha 9500 posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per i tifosi sarà un viaggio di 14.500 chilometri