Per avere la Reggiana servono 15 milioni Dieci per la società cinque per la stagione

Ma quanto 'costa' la Reggiana? Mentre la trattativa tra il fondo rappresentato dal manager Marroccu e i massimi dirigenti granata prosegue senza particolari 'scatti' (né in un senso né in un altro) la domanda che sorge spontanea riguarda il valore del club e, di conseguenza, l' investimento che dovrà fare chi vuole assicurarselo. Dalla risposta – che in questa fase di studio non può che essere un'ipotesi approssimativa – si può capire, a nostro parere, fino a che punto si potrà essere ottimisti sul buon esito del 'ribaltone' oppure, al contrario, non farsi troppe illusioni. La ricostruzione, verosimile, che filtra dal quartier generale di via Piccard racconta di una richiesta complessiva che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

