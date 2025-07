Pepito Rossi tra nostalgia sacrifici e riscatto | Non ho mai voluto mollare dovevo essere io a decidere quando smettere

Le parole di Pepito Rossi dopo il suo addio al calcio giocato: la sua storia tra nostalgia, sacrifici e riscatto Tra i più talentuosi attaccanti della sua generazione, Giuseppe “Pepito” Rossi ha vissuto una carriera costellata da grandi promesse e infortuni devastanti. Oggi, dal New Jersey, segue con passione il suo campus per giovani calciatori. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pepito Rossi, tra nostalgia, sacrifici e riscatto: «Non ho mai voluto mollare, dovevo essere io a decidere quando smettere»

Il NY Cosmos risorge dalle ceneri: fu il club di Pelè e Beckenbauer, Pepito Rossi sarà vicepresidente - Adesso è ufficiale, il NY Cosmos è tornato a vivere dopo il fallimento del 2020. Il mitico club americano che monopolizzò le scene del calcio statunitense negli anni 70 acquistando fior di campioni assoluti, tra cui Pelé, Chinaglia, Wilson e Beckenbauer, farà il debutto nel 2026, nella 3a divisione la USL.

Pepito Rossi: "A Parma piangevo ogni sera. Che legnate allo United, un giorno sfidai Roy Keane e..." - L'ex attaccante si apre alla Gazzetta: "Ero un ragazzino introverso, nessuno mi aiutava, il campo era l'unico mio rifugio.

Pepito Day diretta: segui l'addio al calcio di Giuseppe Rossi - L'ex attaccante di Fiorentina, Manchester United e Villarreal tra le altre, lo ha fatto al Franchi di Firenze con un match evento. Si legge su corrieredellosport.it

La notte di Giuseppe Rossi, vince 7-5 il Pepito Team. Emozioni forti ... - Emozioni forti, in gol anche Batistuta Al Franchi cori e applausi per tutti, specialmente per il Re Leone e per l'eroe della serata. lanazione.it scrive