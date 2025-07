Pedro Pascal calma l’ansia con il contatto fisico di uomini e donne toccando il petto | il gesto è virale Gli esperti | Gesto del tutto naturale placa lo stress

Pedro Pascal è uno degli attori piĂą richiesti di Hollywood, basti pensare a titoli importanti come “ Il Gladiatore 2?, “I Fantastici 4” che sta sbancando al boxoffice estivo e a settembre con Dakota Johnson in “ Material Love “. Ma è anche uno degli uomini piĂą desiderati. Sorridente e sicuro di sĂ© ha conquistato tutti anche con la sua gentilezza. Ma dietro il volto di Hollywood si nasconde anche qualche fragilitĂ . Nel 2023 l’attore, infatti, aveva dichiarato che le luci dei riflettori fuori dal set erano difficili da gestire. In particolare per le molteplici attivitĂ promozionali dal red carpet ai social, dalle interviste ai podcast, il carico di stress è difficile da tollerare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pedro Pascal calma l’ansia con il contatto fisico di uomini e donne, toccando il petto”: il gesto è virale. Gli esperti: “Gesto del tutto naturale, placa lo stress”

