Pe-ppe! Il programma di Agosto del bus che anima di cultura le strade di Roma

È partito ufficialmente PE-PPE, il programma estivo che porta i cittadini romani alla scoperta del patrimonio culturale della Capitale. Nelle scorse settimane il bus della cultura ha già fatto tappa in alcuni dei principali luoghi storici di Roma e negli eventi dell’Estate Romana, registrando una grande partecipazione da parte di cittadine e cittadini di tutte le età . Pensato per rendere l’arte e la storia più accessibili, PE-PPE è un autobus colorato che, fino al 12 ottobre 2025, collegherà ogni singolo Municipio con spazi culturali della città : dai musei più noti ai siti archeologici meno frequentati, dai parchi storici alle rassegne cinematografiche e agli spettacoli dal vivo. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: programma - cultura - roma - agosto

Metaverso per la cultura italiana nel mondo: presentato alla Camera il programma MICIT - Nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati è stato presentato oggi  il progetto “Luoghi e Percorsi Immersivi d’Italia”, realizzato da Archeoclub d’Italia  e nato nell’incubatore In The Green Future, che ha accompagnato il soggetto proponente nel percorso dalla business idea agli aspetti.

Un anno di eventi tra cultura, musica e gusto: il programma di "Vivi Arquà Petrarca" - Da maggio 2025 a marzo 2026 Arquà Petrarca sarà al centro di una rinnovata progettualità culturale con "Vivi Arquà Petrarca - Un borgo da scoprire tra cultura e gusto", la nuova programmazione annuale di eventi che valorizza il legame tra territorio, patrimonio e identità attraverso un ricco.

Giornata della Cultura del Vino e dell’Olio: evento in programma per il 23 maggio a Roma. - Il 23 maggio è previsto un evento a Roma, che celebra il valore culturale del vino e dell'olio italiano.

"PE-PPE", il bus della cultura: il progetto di Roma Capitale pensato per rendere il patrimonio culturale, artistico e storico della città accessibile a tutta la cittadinanza. Online il programma di agosto sulla pagina dedicata del sito @culture_roma . Tutte le Infor Vai su X

Giubileo dei Giovani 2025 | 28 luglio – 3 agosto Roma è pronta ad accogliere centinaia di migliaia di giovani da 146 Paesi per il grande evento dell’Anno Santo! Programma: Lunedì 28 – Arrivo e accoglienza dei pellegrini Martedì 29 – Messa di ben Vai su Facebook

Agosto a Roma: musei civici gratis, itinerari archeologici e attività per famiglie; PE-PPE, il bus della cultura: il programma di agosto; Roma, “PE-PPE!”: al via il programma di agosto del bus della cultura.

Pe-ppe! Il programma di Agosto del bus che anima di cultura le strade di Roma - PPE, il programma estivo che porta i cittadini romani alla scoperta del patrimonio culturale della Capitale. Da funweek.it

Roma, “il Bus della cultura” non lascia solo il V municipio neanche ad agosto - PPE il Bus della cultura non lascia anzi raddoppia nel V municipio come su tutto il territorio romano. Scrive msn.com