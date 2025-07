Pavard Inter i nerazzurri non chiudono alla sua cessione! Gli scenari e gli incastri per la difesa

del prossimo anno. La situazione. Il mercato Inter in entrata non si concentra solo sull’attacco: anche la difesa è al centro delle attenzioni della dirigenza. Oltre al giovane Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, un altro nome sta salendo nelle preferenze della società milanese: si tratta di Koni De Winter, centrale belga classe 2002 reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Genoa. Inter, occhi su De Winter ma prima serve una cessione in difesa. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il club nerazzurro ha già avuto diversi contatti per De Winter, considerato un profilo ideale per il gioco di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, i nerazzurri non chiudono alla sua cessione! Gli scenari e gli incastri per la difesa

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Le parole di Fabio Capello sulla corsa Scudetto: «Inter? Ecco cosa direi alla squadra se fossi al posto di Simone Inzaghi» Di scudetti Fabio Capello ne ha vinti tantissimi, molti dei quali dominati.

Scudetto Napoli, Ghoulam: «Conte ha una super difesa e deve restare qui, penso che ADL farà questa cosa. I risultati dell’Inter esaltano ancora di più i miei ex compagni» - Le parole di Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, sulla corsa scudetto della squadra di Antonio Conte: «Portarlo a Napoli il capolavoro di ADL» Faouzi Ghoulam, 34 anni, al Napoli ha giocato dal 2014 al 2022.

Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! - di Redazione Calciomercato Inter, non c’è solo De Winter per la difesa: la lista degli obiettivi di Ausilio! Ecco i profili osservati in Serie A.

Crystal Palace fa sul serio per Bisseck e l’Inter non chiude In Inghilterra non hanno mai smesso di pensare a Yann Bisseck, anzi: la fan base del tedescone dell’Inter si è allargata e il Crystal Palace si è piazzato in prima fila. Il club londinese, vincitore dell’u Vai su Facebook

Inter fuori dal Mondiale per Club, il Fluminense vince 2-0; Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta; L’Inter fuori dal Mondiale, passa il Fluminense: difesa nerazzurra di burro.

De Winter Inter, salgono le sue quotazioni per la difesa nerazzurra: adesso può arrivare l’affondo, gli aggiornamenti - De Winter Inter, adesso sono in salita le sue quotazioni per la difesa: ora può arrivare l’affondo, tutti i dettagli L’Inter continua a muoversi su più fronti nel mercato estivo, con l’obiettivo di ra ... Come scrive calcionews24.com

Gazzetta Parma – Trattativa Inter-Lookman si lega a quella per Leoni: l’intreccio - La trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman può riguardare da vicino anche quella per Leoni col Parma: lo riporta La Gazzetta di Parma ... Si legge su fcinter1908.it