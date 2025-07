Paura su un volo diretto ad Amsterdam | 25 feriti per forti turbolenze

Momenti di grande paura a bordo del volo Delta Air Lines 56, decollato da Salt Lake City e diretto ad Amsterdam: nel corso della tratta il velivolo ha incontrato delle fortissime turbolenze che hanno costretto il pilota a richiedere un atterraggio d'emergenza. Molti passeggeri hanno riportato delle ferite. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 30 luglio. Partito da Salt Lake City (Utah) e diretto ad Amsterdam, l'aereo, un airbus A33-900, trasportava a bordo 275 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio. Durante il tragitto il vettore della Delta è stato colpito da una violentissima turbolenza, cosa che ha comportato la richiesta di effettuare un atterraggio d'emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura su un volo diretto ad Amsterdam: 25 feriti per forti turbolenze

