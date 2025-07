Paura in Piazza Pavoncelli grosso ramo si stacca da un albero e cade su un' auto in sosta

Paura a Piazza Pavoncelli, di fronte al Centro Igiene, dove un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è finito su una auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del ramo e la messa in sicurezza dell'area. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

