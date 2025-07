Paullo un boato nella notte Fanno saltare il bancomat e scappano coi contanti

Un’esplosione controllata, nella notte tra martedì e mercoledì, ha fatto saltare il bancomat dell’ istituto di credito cooperativo Caravaggio e Cremasco. I malviventi, gli stessi che hanno provocato la deflagrazione, sono riusciti ad arraffare i contanti presenti in quel momento nello sportello automatico. È successo in piazza Berlinguer, nel cuore di Paullo. In azione la “ banda del botto “, ossia tre persone con volto coperto e guanti alle mani, per non lasciare impronte. La dinamica è un copione già visto: con l’ausilio di un esplosivo e un innesco, i ladri hanno provocato uno scoppio che ha permesso di forzare la gabbia metallica contenente il denaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paullo, un boato nella notte. Fanno saltare il bancomat e scappano coi contanti

