pasti a barche con delivery via mare sequestri e multa a napoli

Si preparavano – abusivamente – alimenti che poi grazie a uin vero e proprio delivery via mare venivano recapitati ai clienti ancorati sui propri natanti nelle acque di Marechiaro, a Napoli: uno scantinato utilizzato come cucina e deposito di alimenti, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato sospeso e sgomberato dai carabinieri di Posillipo. La località dove i carabinieri sono entrati in azione è quella in cui si trova anche la celeberrima "Fenestella" di Marechiaro, che fu di ispirazione per il poeta Salvatore Di Giacomo. In pratica un ristorante in mare e non sul mare, che è stato multato.

