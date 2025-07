Pasta Lollobrigida | Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse volley

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Oggi coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del Volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di benessere e longevità”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione integrata Masaf, Ismea in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, che vede protagoniste le campionesse olimpiche della nazionale azzurra di volley, per la promozione della filiera della pasta italiana con lo slogan “La pasta, integratore di felicità”, campagna che è stata presentata a Roma presso il Circolo del tennis del Foro Italico alla quale hanno partecipato anche il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, e i principali gruppi industriali italiani della pasta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pasta, Lollobrigida: "Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse volley"

In questa notizia si parla di: campionesse - alimentazione - volley - lollobrigida

Pasta, Lollobrigida: Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse volley; La nazionale italiana femminile di volley testimonial per la pasta: al via la campagna MASAF- ISMEA con FIPAV; Al via campagna Masaf-Ismea-Fipav sulla pasta con testimonial nazionale femminile volley.

Pasta, Lollobrigida: "Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse volley" - "Oggi coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del Volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di ... Riporta iltempo.it

Nazionale italiana femminile di volley testimonial per la pasta - Pasta e volley, al via la campagna di promozione del ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, realizzata da Ismea in partnership con la Fipav, Federazione Italiana Pallavolo. Secondo msn.com