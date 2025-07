passerella vallina compiobbi cantiere fermo svolta tra un mese

A maggio c’è stata l’aggiudicazione dei lavori, ma perché il cantiere della passerella ciclopedonale di Vallina-Compiobbi possa ripartire si dovrà attendere settembre. L’Rti che ha vinto l’appalto per il completamento dell’ attraversamento dell’Arno, che permetterà di unire i territori comunali di Fiesole e Bagno a Ripoli, nel punto più stretto del fiume, si è presa del tempo per redigere un nuovo progetto di cantierizzazione. "Stanno valutando la procedura più idonea per procedere, ripartendo- ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tommano Manzini- dal completamento dei piloni ai quali la struttura metallica della passerella sarà quindi fissata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

