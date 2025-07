Passeggiata sull' Etna con cena in rifugio ed osservazione al telescopio

Per l’anti-vigilia di Ferragosto ( mercoledi’ 13 agosto) vi proponiamo una serata “fresca” sull'Etna a quota 1400 metri, immersi nella bellezza dell’Etna al calar del sole, tra sentieri immersi nella natura, boschi e panorami mozzafiato, culminando con una cena in Rifugio ( primo+bibita) ed. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Etna trekking e cena in rifugio sotto le stelle - Sabato 28 giugno 2025 un’esperienza speciale sull’Etna lungo il suggestivo sentiero di Monte Gemmellaro (a meno di 30 minuti da Catania): un facile trekking al tramonto immersi nella natura e una cena sotto le stelle in un rifugio esclusivamente aperto per noi.

Etna al tramonto: eruzione e Hornitos 1886 con cena in rifugio montano e telescopi - “Etna e Dintorni” propone per domenica 29 giugno un’escursione al tramonto sull’Etna, con cena in rifugio montano e osservazioni al telescopio.

Passeggiata al tramonto sull'Etna, con cena in rifugio montano: hornitos 1886; Ferragosto sull’Etna: passeggiata al bosco Ragabo; Ferragosto sull’Etna: escursione dal tramonto alle stelle sul Monte Gemmellaro.

Passeggiata sull'Etna: le stelle da Piano Vetore - Il nostro percorso si sviluppa lungo il Sentiero di Monte Nero degli Zappini, uno dei più antichi dell’Etna, istituito nel 1991, con partenza dal panoramico Piano Vetore (1740 m s. Si legge su cataniatoday.it

