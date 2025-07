Passaggio di testimone a palazzo Mancini Ilaria Favero nuova segretaria generale di Cattolica

Passaggio di testimone a palazzo Mancini. Da domani, si insedia ufficialmente la nuova segretaria del Comune di Cattolica, Ilaria Favero, che prende il posto di Andrea Volpini, già da qualche mese passato sotto le insegne del Comune di Pesaro. Il consiglio comunale di ieri sera è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: passaggio - testimone - palazzo - mancini

L’omelia di papa Leone: il passaggio di testimone fra due inquietudini - Da Bergoglio a Prevost, un’eredità che non impone, ma accompagna, nel segno della carità , del dialogo e di un’autorità disarmata

Rosucci in zona mista: «È lo scudetto delle persone. Un privilegio sostituire Gama, sul passaggio di testimone…» – VIDEO - di Mauro Munno Rosucci in zona mista: «È lo scudetto delle persone. Un privilegio sostituire Gama, sul passaggio di testimone…».

Velocity 2026, passaggio di testimone tra Danzica e Rimini: prossima sede del summit mondiale - Rimini raccoglie il testimone da Gsanzk (Danzica) e si prepara ad accogliere la prossima edizione di Velocity, il summit mondiale della ciclabilità che torna in Italia dopo ben 35 anni.

Passaggio di testimone a palazzo Mancini, Ilaria Favero nuova segretaria generale di Cattolica; Anastasia Mancini è la nuova presidente del Movimento turismo del vino Toscana: Valorizzeremo le zone ancora inesplorate; Vaticano, servizi segreti e prelati: depositato l'elenco dei testimoni al processo per il Palazzo di Londra.

Cattolica: Ilaria Favero nuovo segretario generale del Comune. - Sindaca Foronchi: "Grazie ad Andrea Volpini per il supporto che ci ha dato in questi anni e benvenuta a Ilaria Favero" ... Come scrive altarimini.it