Parco della legalità e recupero dell' ex carcere | via ai nuovi progetti da oltre un milione

CEGLIE MESSAPICA - Con i voti della maggioranza, il Consiglio comunale di Ceglie Messapica di martedì scorso (29 luglio 2025), ha approvato due interventi strategici: il recupero dell'ex carcere mandamentale e la realizzazione del nuovo parco della legalità. I progetti, finanziati dal fondo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: parco - legalità - recupero - carcere

