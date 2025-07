Parcheggio selvaggio delle moto in Città Alta il Comune corre ai ripari | 120 nuovi stalli gratuiti al Seminario

Bergamo. Fino a 120 nuovi stalli per il posteggio delle moto in Città Alta, grazie all’apertura del cortile del Seminario Vescovile di via Tre Armi nelle sere estive di venerdì e sabato, dalle 19:30 alle 23:30. Così il Comune di Bergamo corre ai ripari per provare ad arginare il problema del parcheggio selvaggio delle due-ruote a motori, ripetutamente segnalato dai residenti nella zona di via delle Mura nel periodo estivo. Si aggiungono ai 250 stalli già presenti, raggiungendo un totale di 370, quasi il 75% delle 500 moto che di media transitano ogni sera nei weekend tra le 19 e le 24 da Porta Sant’Agostino per avere accesso a Città Alta e alle sue attività di intrattenimento serali, come emerge da uno studio commissionato dal Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Parcheggio selvaggio delle moto in Città Alta, il Comune corre ai ripari: 120 nuovi stalli gratuiti al Seminario

In questa notizia si parla di: stalli - parcheggio - selvaggio - moto

