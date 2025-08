Parcheggi a Torino quando non si paga la sosta nelle strisce blu | le date di agosto

A Torino da lunedì 11 a sabato 23 agosto 2025 sarĂ sospeso il pagamento della sosta nelle zone delimitate dalle strisce blu. Gli abbonamenti acquistati per il mese di luglio potranno essere utilizzati fino al 9 agosto, mentre quelli acquistati per il mese di settembre saranno validi giĂ a partire. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: agosto - torino - sosta - strisce

Torino non andrà in ferie ad agosto: tra eventi e turisti il tasso di occupazione salirà al 55% - Torino “deserta” ad agosto è ormai un vecchio e desueto luogo comune. Durante il periodo estivo, segnato da un importante esodo dalla città verso mete più fresche e balneari, il capoluogo piemontese è sempre stato solito “svuotarsi”, ma questa è storia passata.

Musei gratis a Torino e in Piemonte: i luoghi della cultura e dell'arte tutti da visitare domenica 3 agosto - Si rinnova l'atteso appuntamento mensile con la cultura a costo zero: domenica 3 agosto, anche a Torino, il Ministero della Cultura ripropone l'iniziativa "Domenica al Museo".

Parcheggi a Torino, quando non si paga la sosta nelle strisce blu: le date di agosto - A Torino da lunedì 11 a sabato 23 agosto 2025 sarà sospeso il pagamento della sosta nelle zone delimitate dalle strisce blu.

è della sosta nelle a Torino. La ZTL Centrale sarà sospesa dall’11 al 22 agosto. Restano attivi i parcheggi a barriera e in struttura. Info: https://gtt.to.it/cms/avvisi-e-informaz Vai su X

STRISCE BLU Da Venerdì 4 Luglio 2025 saranno attive sul territorio comunale le aree di sosta a pagamento. 1,00 € Tariffa Oraria 5,00 € Tariffa Giornaliera Pass Residenti sulle strisce blu 15,00 € mensili Pass su strisce gialle gratuito verrà rilas Vai su Facebook

Parcheggi a Torino, quando non si paga la sosta nelle strisce blu: le date di agosto; Gli orari della metro, i tram e bus garantiti e i parcheggi gratis nelle strisce blu: cosa cambia a Torino ad agosto; Sosta gratis a Torino: strisce blu e Ztl sospese ad agosto.

Rivarolo Canavese, strisce blu sospese per Ferragosto: niente ticket dall’11 al 23 agosto - Il Comune congela la sosta a pagamento nelle settimane centrali d’agosto: traffico ridotto e parcheggi gratuiti in centro Rivarolo Canavese mette in pausa i parchimetri: tra l’11 e il 23 agosto 2025 n ... Scrive msn.com

Sosta gratis a Torino: strisce blu e ZTL Centrale sospese per la pausa estiva - A Torino sosta gratuita sulle strisce blu e sospensione della ZTL Centrale durante il periodo estivo. Secondo mentelocale.it