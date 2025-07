Papa Leone XIV contro la bulimia digitale | ‘Tornare a relazioni vere’

Nel corso della prima udienza generale dopo la pausa estiva, Papa Leone XIV ha denunciato gli effetti dannosi dell’iperconnessione. La società , secondo il Pontefice, è malata di “bulimia digitale”: un consumo compulsivo di immagini e contenuti che sostituisce i legami autentici con relazioni virtuali, spesso vuote e distorte. Il Vangelo, dice, resta la via d’uscita . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

