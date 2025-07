Papa Francesco la sua eredità | spariti i giovani cattolici

È un funerale, anche se lo travestiranno da festa, quasi una Woodstock cattolica. I numeri sono impietosi: 500 mila i giovani “iscritti” al Giubileo che culminerà nella veglia di sabato con il Papa. Ma la stessa veglia con Giovanni Paolo II, a Tor Vergata, nell’Anno Santo del 2000, vide la presenza di più di 2 milioni di giovani. Dunque dopo venticinque anni sono un quarto di quelli del 2000 (anche se gli organizzatori “porteranno” la cifra dei partecipanti a un milione sarà la metà). Come si spiega questo crollo? Il Giubileo del 2000 fu il culmine del pontificato wojtyliano che aveva riportato con forza l’annuncio di Cristo nel mondo, soprattutto fra i giovani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, la sua eredità: spariti i giovani cattolici

Papa Leone: “I giovani sono un vulcano di vita ma vanno aiutati, a volte manca l’ascolto” - Udienza di Prevost ai lasalliani: “Oggi c’è il rischio di superficialità, individualismo, instabilità affettiva e relativismo”.

Papa Leone XIV si affaccia sulla piazza, l'emozione dei 150 mila: «Buona domenica!», e ai giovani: «Non abbiate paura» - Prevost è stato eletto Papa giovedì 8 maggio: è il 267esimo pontefice. Tutti gli aggiornamenti live dal Vaticano.

Papa Leone XIV, l’appello a scuole e famiglie: “I giovani sono soli, manca ascolto” - "Oggi per i giovani ci sono ostacoli da affrontare" è il punto cardine su cui Papa Prevost ha strutturato il discorso rivolto ai Fratelli delle Scuole Cristiane in udienza nell'auditorium Paolo Vi L'articolo Papa Leone XIV, l’appello a scuole e famiglie: “I giovani sono soli, manca ascolto” proviene da Il Difforme.

