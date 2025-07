Paonessa | Per alcuni ero meglio di Rooney poi A Parma trattato come una pallina

L'ex fantasista del Bologna racconta la sua carriera falcidiata da infortuni e sfortuna: "Oggi faccio l'agente assicurativo per i calciatori e porto come esempio la mia storia". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paonessa: "Per alcuni ero meglio di Rooney, poi... A Parma trattato come una pallina"

In questa notizia si parla di: paonessa - alcuni - meglio - rooney

Paonessa: Per alcuni ero meglio di Rooney, poi... A Parma trattato come una pallina.

Paonessa: "Per alcuni ero meglio di Rooney, poi... A Parma trattato come una pallina" - L'ex fantasista del Bologna racconta la sua carriera falcidiata da infortuni e sfortuna: "Oggi faccio l'agente assicurativo per i calciatori e porto come esempio la mia storia" ... Come scrive gazzetta.it