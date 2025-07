Paolo Ruffini contro il woke | È una follia ha provato ad imporci la tendenza a non distinguere finzione e realtà video

Paolo Ruffini, comico e attore toscano, ha espresso le proprie posizioni contro il politicamente corretto in una puntata del podcast intitolato “Un altro pianeta”, diretto da Hoara Borselli. Secondo lui, la cosa piĂš assurda che il woke ha provato ad imporci è “la tendenza a non distinguere la finzione della realtà ”. Poi ha fatto un esempio delle assurditĂ derivanti dalle logiche arcobaleno: “Se io domani dovessi scrivere un libro o un film su un serial killer che ammazza tutti i tecnici con i bermuda, allora dovrei fare un’intervista in cui dico che secondo me i tecnici con i bermuda non devono morire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

