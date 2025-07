Paolo Fresu e Omar Sosa al Riccione Summer Jazz nuovo appuntamento con Andrea Mingardi

Una serata indimenticabile quella di mercoledì sera (30 luglio) in piazzale Ceccarini, dove una folla numerosa e partecipe ha accolto con entusiasmo il concerto del trombettista sardo Paolo Fresu e del pianista cubano Omar Sosa, protagonisti assoluti di un evento che ha saputo coniugare emozioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da Paolo Fresu a Claudia Aru, l’appello delle personalità sarde per la legge regionale sul fine vita: “Chi soffre non può aspettare” - Paolo Fresu, Claudia Aru, Luigi Manconi, Rossella Faa e le Lucidosottile sono tra le personalità sarde che hanno aderito alla campagna “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per chiedere l’approvazione di una legge regionale che regolamenti l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

Bergamo Jazz al Lazzaretto: concerto di Paolo Fresu e Richard Galliano - Bergamo. Tre concerti straordinari di respiro internazionale che vanno ad aggiungersi alla consueta programmazione di Bergamo Jazz di marzo, tre eventi speciali per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Filippo Siebaneck, organizzati nell’ambito dell’iniziativa estiva promossa al Lazzaretto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo: Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz, insieme al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, con il sostegno di BCC Milano, porteranno al Lazzaretto artisti di grande prestigio che riflettono la lunga tradizione di due dei più importanti festival musicali non solo della città .

Paolo Fresu, Rovazzi, Punkreas e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Il concerto “Mare Nostrum” con Paolo Fresu al Lazzaretto, la serata Alcatraz a ChorusLife, i Punkreas al Piazzale degli Alpini, la festa alla Madonna della Castagna, l’estivo Spritz&Burger ad Albino, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, Fabio Rovazzi a Romano di Lombardia, spettacoli e altro ancora.

