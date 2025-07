Paola Marella i ricordi delle estati a Formentera | La sua isola del cuore anche quest’anno vogliamo viverla insieme a lei

Milano, 31 luglio 2025 – Il ricordo di Paola Marella è piĂą vivo che mai. L’architetto milanese e volto tv, che lo scorso 21 settembre  ha lasciato tutti  dopo aver combattuto contro una lunga malattia, continua ad essere ricordata dal marito Domenico e da  Azzurra e Claudia, le collaboratrici che si occupavano di gestire i suoi profili social. Qualche giorno fa, proprio le due donne hanno postato su Instagram una fotografia che immortala Marella sorridente, seduta in spiaggia a Formentera, con un abito lungo e giallo e grossi occhiali da sole. Quell’isola delle Baleari era per lei un luogo speciale, dove si recava sempre in questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

