Panettoni anti-auto sul sagrato.

C’era una volta il sagrato della basilica di San Paolino, trasformato ormai in un “free park“. Invaso dalle auto che, senza nemmeno bisogno di pagare il ticket, sostano indisturbate. Anche per giorni. Per provare a contrastare questa brutta abitudine, la parrocchia ha già previsto l’inserimento di alcuni panettoni in cemento che sbarreranno i confini della nuova pista ciclabile realizzata lungo via Mazzini e utilizzata come una rampa d’ingresso al “free park“ sul sagrato. Una proprietà privata della chiesa, dove anche i margini di intervento della Polizia Municipale sono limitati. Quella dei panettoni è comunque una soluzione tamporanea, in attesa che prenda forma il progetto di riqualificazione del sagrato avviato nel novembre del 2023, parallelamente al progetto di riqualificazione di via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

