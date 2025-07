Palmi senza Varia il cda della Fondazione si dimette | Nessun riscontro del Comune al programma 2025

La Varia di Palmi, come ReggioToday aveva anticipato, quest'anno non ci sarĂ . L'annuncio ufficiale di questa pausa dell'evento (come ci aveva detto il sindaco Ranuccio) non arriva però dal Comune, ma dal consiglio di amministrazione della Fondazione Varia. Organismo al centro di polemiche e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Varia di Palmi in pausa proprio nell'anno giubilare: tra polemiche e attacchi, ecco perché non si farà - La Varia di Palmi 2025 non si farà . La notizia attende ancora l'ufficialità , ma una quasi certezza arriva dal sindaco Giuseppe Ranuccio, che abbiamo contattato in un periodo in cui, a pochi mesi da un grande evento come questo, il silenzio attorno alla manifestazione appare sospetto.

