Pallavolo Vaiano e Vintage Volley pronti ad unirsi in un' unica società

Prato, 31 luglio 2025 - Volley Vaiano e Vintage Volley Prato sono pronte ad unirsi in un'unica societĂ . Lo hanno fatto sapere entrambe le compagini interessate, annunciando la volontĂ di unire le forze sia per quanto riguarda le formazioni maschili che quelle femminili. Il Vaiano, proprio poche settimane fa, ha festeggiato oltretutto la promozione in Prima Divisione con la prima squadra femminile. “Vintage Volley Prato e Asd Volley Vaiano dalla prossima stagione uniranno le loro forze in un'unica grande societĂ di volley femminile e maschile – ha fatto sapere la dirigenza vaianese - una progettualitĂ che ha come fine la possibilitĂ di garantire a ragazzi e ragazze di fare un percorso agonistico nella pallavolo, sia a Prato che su tutto territorio della Valle del Bisenzio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallavolo, Vaiano e Vintage Volley pronti ad unirsi in un'unica societĂ

Asd Volley Vaiano in Prima Divisione - E’ festa grande in casa Asd Volley Vaiano. La società pratese vola infatti in Prima Divisione. Un traguardo, questo, raggiunto grazie alla vittoria in gara 2 di finale playoff ai danni del Cascine Volley Empoli.

