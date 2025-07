Pallanuoto Serie A1 2025-2026 | si inizia ad ottobre lo Scudetto si assegna a luglio?

La Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile avrĂ inizio il 4 ottobre, mentre la regular season terminerĂ il 27 maggio 2026 (26 i turni previsti). Non sono, invece, ancora definitive le date di play-off e play-out: la serie che assegnerĂ lo Scudetto tornerĂ ad essere al meglio delle 5 sfide e terminerĂ il 3 luglio. Al termine del girone d'andata, previsto il 12 dicembre, il campionato si fermerĂ fino al 31 gennaio 2026, per lasciare spazio agli Europei, in programma a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio. La classifica dopo la 13ma giornata definirĂ le qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, prevista dal 6 all'8 febbraio.

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1 - Così come L’Ekipe Orizzonte, anche la SIS Roma vince in casa gara-1 della serie al meglio delle 3 sfide valida per le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ed è ora ad un solo successo dall’accesso alla finale Scudetto: le capitoline superano per 14-11 il Rapallo.

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1 - Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.

Pallanuoto, la Ssd Unime pronta per la per la semifinale playoff di serie B - La Ssd Unime è pronta per la semifinale playoff del campionato di serie B di pallanuoto maschile, che la vedrà impegnata sabato in gara1 (ore 16.

TRIESTE - Colpo di mercato per la Pallanuoto Trieste: Arriva l’ex Brescia Francesco Faraglia La Pallanuoto Trieste mette a segno un autentico “botto” di mercato. In vista del campionato di serie A1 maschile 2025/2026, la società sponsorizzata Samer & Co. S Vai su Facebook

Pallanuoto maschile. NGM, un magico tris. Scudetto ai Master 40 - Nella vasca della storica piscina Scandone a Napoli la NGM Firenze Pallanuoto ha timbrato un magico tris. Riporta lanazione.it

Pallanuoto, alla Rari lo scudetto paralimpico - RaiNews - 4 il Napoli e conquista il suo secondo tricolore, dopo quello del 2023 15/06/2025 TGR ... Secondo rainews.it