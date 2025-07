Palio dei Terzieri ci siamo Attesa per il Corteo storico e l’avvincente Caccia del toro

Al via l’agosto pievese, il mese del Palio dei Terzieri e la lunga lista di appuntamenti di avvicinamento. A dire il vero il processo è iniziato già a metà luglio quando si è tenuta la suggestiva Cerimonia del Bossolo e la benedizione dei vessilli e degli arcieri da parte del vicario di Perugia monsignor Simone Sorbaioli. Cerimonia che ha aperto ufficialmente gli eventi del Palio 2025. Da sempre, il Palio dei Terzieri di Città della Pieve, non solo riunisce il paese intero nella preparazione meticolosa di una rievocazione storica ormai celebre, ma riesce a richiamare un pubblico ampissimo ed eterogeneo di turisti e appassionati, dai paesi limitrofi e da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio dei Terzieri, ci siamo. Attesa per il Corteo storico e l’avvincente Caccia del toro

