Palio corteo e musica La Giostra de le Castella

La Giostra de le Castella compie 35 edizioni e la Pro Loco di Caldarola celebra il traguardo con un libro di foto e testimonianze di coloro che hanno fatto la storia della manifestazione. Il coordinamento è stato di Tiziana Riccardi che da sempre porta avanti l’eredità progettuale di don Paolo Mercorelli (parroco storico di Caldarola e fondatore della Pro Loco e della Giostra). Sul palco, insieme a lei, l’attuale presidente della Pro Loco Daniele Piani, la giornalista Giulia Sancricca che ha curato le interviste e i testi del volume, e Mauro Capenti, primo Capitano del popolo al corteo della Giostra del 1983, ex sindaco e appassionato di storia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palio, corteo e musica. La Giostra de le Castella

In questa notizia si parla di: giostra - castella - palio - corteo

PALIO DEL VELLUTO EVENTI Vai su Facebook

Palio, corteo e musica. La Giostra de le Castella; Quattro Castella, presentato il 59° Corteo Storico Matildico; La tradizione del Palio e Giostra dell’Oca: Fossano torna a rivivere la sfida fra borghi.

Palio, corteo e musica. La Giostra de le Castella - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Palio dei Terzieri, ci siamo. Attesa per il Corteo storico e l’avvincente Caccia del toro - Città della Pieve, macchina organizzativa al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli della manifestazione che prenderà il via l’11 agosto . Scrive lanazione.it