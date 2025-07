Palestro ladro beccato in piena notte dal proprietario si trasforma in truffatore | Sono un poliziotto

Palestro (Pavia) – Il ladro si è improvvisato truffatore. Fingendosi un appartenente alle forze dell'ordine, impegnato in un anomalo sopralluogo notturno. Erano infatti circa le 2.30 di ieri, mercoledì 30 luglio, quando un pensionato di 84 anni, che stava dormendo nella sua casa a Palestro, s'è svegliato di soprassalto per dei rumori sospetti. E s'è trovato a tu per tu con uno sconosciuto, con il volto coperto da una mascherina chirurgica. Ma il ladro, anziché fuggire o trasformare il furto in rapina aggredendo la vittima, quando è stato scoperto ha avuto la prontezza di tranquillizzare l'anziano, dicendogli che era delle forze dell'ordine, pur senza mostrare alcun tesserino né distintivo, e gli ha raccontato che si era introdotto nell'abitazione per un furto che era stato appena messo a segno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

