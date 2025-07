Palestra scolastica conclusi i lavori a Poppi

Arezzo, 31 luglio 2025 – Si stanno concludendo i collaudi strutturali al cantiere della palestra scolastica di Poppi. Il Sindaco Federico Lorenzoni e L’Assessore allo Sport Maurizio Maggi si sono recati in visita a quello che è stato uno dei primi lavori comunali che sarĂ consegnato alla comunitĂ . “Quello della palestra scolastica, conosciuta come Palestra delle Medie, è uno dei lavori in via di ultimazione nel nostro comune. L’immobile è stato oggetto di adeguamento sismico fatto con un complesso intervento con piastre metalliche e efficientamento energetico con sostituzione degli infissi e delle luci con apparecchi al Led. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palestra scolastica, conclusi i lavori a Poppi

In questa notizia si parla di: palestra - scolastica - lavori - poppi

Arcola, alunna ferita da chiodo nella palestra scolastica - Arcola (La Spezia), 4 giugno 2025 – Problemi di sicurezza nella palestra comunale di Romito? «No, nelle scuole del nostro territorio c’è attenzione e accortezza, ma ci sono situazioni che si possono verificare».

In Brianza la palestra scolastica diventa la base per una competizione militare. La protesta dei cittadini: “Così si normalizza la guerra” - Sono passate da poco le undici di sera quando una colonna di militari in mimetica cammina per le strade di Briosco per raggiungere la palestra comunale scolastica.

Pozzo, incontro pubblico sul progetto della nuova palestra scolastica - Arezzo, 25 luglio 2025 – L’Amministrazione Comunale organizza un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per presentare e chiarire i dettagli relativi alla realizzazione della nuova palestra scolastica di Pozzo della Chiana.

Palestra scolastica, conclusi i lavori a Poppi; Poppi, 1,4 milioni per il Palazzetto Renato Bindi; Palazzetto dello sport a nuovo: intervento da un milione e mezzo.

Mensa scolastica e palestra, sopo partiti i lavori: investiti due milioni - Lavori del Comune di Gavorrano per la palestra e la mensa scolastica della scuola di Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto ... Segnala msn.com

Palazzetto Renato Bindi: iniziati i lavori di ristrutturazione grazie a un investimento da 1 milione e 400 mila euro - E' festa da pochi giorni il cantiere del palazzetto dello Sport “Renato Bindi” di Poppi, un intervento storico atteso da tempo dalla comunità ... Si legge su lanazione.it