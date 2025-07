PalestinaTrump | Londra ricompensa Hamas

3.11 Trump ha criticato duramente la decisione del premier britannico Starmer di riconoscere lo Stato di Palestina all'Assemblea Generale dell'ONU, prevista per settembre se Israele non accetterĂ un cessate il fuoco. Il presidente Usa ha definito la mossa "una ricompensa per Hamas",sottolinando che Washington non condivide questa posizione, pur precisando di non averne parlato direttamente con Starmer. La linea britannica si allinea a quella del presidente francese Emmanuel Macron e del premier canadese Mark Carney. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

