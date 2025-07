Palestina Airbnb nei territori occupati Gli affittuari bolognesi al ‘colosso’ | Non vogliamo essere complici

Bologna, 31 luglio 2025 –  “Siamo host per vocazione. Accogliere è il nostro mestiere, la nostra passione e la nostra identità . Abbiamo scelto di aprire le porte delle nostre case, delle nostre città e del nostro tempo perché crediamo profondamente nel potere dell’incontro, della fiducia e del rispetto reciproco. In un mondo spesso segnato da divisioni, l’ospitalità è un un atto di pace. Proprio per questo, oggi sentiamo l’urgenza di esprimerci contro ogni forma di ingiustizia e complicità silenziosa, anche quando riguarda la piattaforma con cui lavoriamo ogni giorno: Airbnb”. BRIAN CHESKY CEO AIRBNB Ecco l’inizio della lettera che sta per essere spedita al ceo e cofondatore di Airbnb, Brian Chesky, scritta da un gruppo di host bolognesi della piattaforma americana di affitti brevi per vacanze di case private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palestina, Airbnb nei territori occupati Gli affittuari bolognesi al ‘colosso’: “Non vogliamo essere complici”

“Non si commercia, non si compra e non si vende a uno Stato accusato di crimini di guerra, contro l’umanità e di genocidio”. Martedì 29 luglio la relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi occupati Francesca Albanese ha presentato alla Camera dei deputat Vai su Facebook

