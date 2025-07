Palazzo Saladini Pilastri Verde edicola e pozzo | il punto sui lavori di restauro

Proseguono i sopralluoghi, da parte del sindaco ascolano Marco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, nei cantieri cittadini in fase di conclusione ma anche in quelli avviati da tempo. È il caso, ad esempio, del giardino dello storico palazzo Saladini Pilastri, per il quale è stato promosso un importante e atteso intervento di riqualificazione. Nelle ultime ore, il primo cittadino e l’assessore, anche insieme ad altri esponenti della giunta comunale e ai tecnici, hanno fatto visita all’area per fare il punto sui lavori. "E’ in corso di esecuzione il recupero del verde – spiega Fioravanti -, ma anche l’intervento di restauro del muro, dell’edicola e del pozzo presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Saladini Pilastri. Verde, edicola e pozzo: il punto sui lavori di restauro

