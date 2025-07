Palazzi diritti e ingiustizie Milano bella senz' anima

Milano «Bella senz'anima». È il titolo del settimanale cattolico Famiglia Cristiana in edicola oggi, con un'inchiesta esclusiva che, scrivono, «illumina le contraddizioni dell'urbanistica milanese: palazzi sotto sequestro, cittadini esclusi, procedure opache e un modello che favorisce chi ha capitale». Quindi, Milano «ha smarrito la sua anima». Lo raccontano in una ventina di pagine con testimoniane, interviste e immagini originali per raccontare la città «vista dal basso», cioè quella delle famiglie ostaggio dei cantieri bloccati, degli inquilini con i grattacieli costruiti nel cortile di casa, degli esclusi da una città che corre troppo fretta». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

