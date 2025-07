Pago del Vallo di Lauro minacce aggravate dal metodo mafioso | arrestato 51enne

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno tratto in arresto un 51enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli.Il provvedimento scaturisce da un’attivitĂ d’indagine svolta qualche anno fa nel Vallo di Lauro, condotta dal Commissariato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lauro - vallo - 51enne - pago

Mandamento Baianese e Vallo di Lauro: cultura della legalità , i Carabinieri incontrano circa 500 studenti - Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno, nell’ambito del progetto attuato dall’ Arma dei Carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, sono in corso numerosi incontri con gli studenti di diversi istituti di scolastici della Provincia di Avellino volti alla “ Cultura della Legalità ”.

Referendum dell’8 e 9 giugno: cresce la mobilitazione per il SÌ nel Baianese e nel Vallo di Lauro - Il Comitato Referendario 5Sì del Baianese prosegue l’intensa attività informativa e di sensibilizzazione in vista del referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025.

Pago del Vallo di Lauro, 80enne arrestato per tentato omicidio di sorella e nipote - Pago del Vallo di Lauro (AV), 23 maggio 2025 – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 80 anni, residente in un Comune del napoletano, con l'accusa di tentato omicidio aggravato.

Pago del Vallo di Lauro, arrestato 51enne per minacce mafiose.

Pago Vallo Lauro, aveva tentato di accoltellare il nipotino: 81enne ... - È stato arrestato l'uomo di 81 anni di Pago Vallo Lauro che ha tentato di accoltellare il nipotino della sorella. Segnala ilmattino.it

Momento de Tensión en Pago Vallo Lauro - Il Mattino - Un anciano agarró un cuchillo de cocina e intentó apuñalar al nieto de su hermana. Segnala ilmattino.it