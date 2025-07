Paganini ironizza su Comolli | Le sue dichiarazioni su Vlahovic? Sono incoraggianti ma c’è un problema… Il giornalista critica la posizione del DG bianconero

Paganini, giornalista ed esperto di mercato, ha commentato con toni ironici e per nulla positivi le parole che Comolli ha esternato su Vlahovic. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha parlato così del calciomercato Juve. PAROLE – «Beh sono sicuramente incoraggianti le dichiarazioni di Comolli su Vlahovic: “Ho parlato con lui senza offerte resta alla Juventus”. Ma dai? Il problema è che ha un contratto che scade nel 2026 e così potrĂ andare via a zero. Contenti tutti? Sèa!» Comolli ha socchiuso rispetto alla cessione di Vlahovic. Intervistato dalle tv, il direttore generale Damien Comolli ha parlato così di Dusan Vlahovic, sempre piĂą lontano dalla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini ironizza su Comolli: «Le sue dichiarazioni su Vlahovic? Sono incoraggianti, ma c’è un problema…». Il giornalista critica la posizione del DG bianconero

