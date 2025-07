Padovan | Inter-Napoli con Lookman alla pari ma resta un gap!

Dopo aver detto la sua sulla riuscita dell’affare Ademola Lookam, Giancarlo Padovan mette anche a confronto il potenziale di Inter e Napoli in vista della prossima stagione. CONFRONTO – Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan dichiara: « L’anno scorso il Napoli non era la favorita ma era un’indiziate perchĂ© non aveva le Coppe. Ha vinto lo scudetto sulle ginocchia, arrancando, per un punto e lo ha vinto anche un po’ perchĂ© l’ Inter non ha fatto l’Inter. Il Napoli oggi ha la migliore rosa del campionato però non ritengo che sia, in assoluto, davanti a tutti. Mi spiego: se l’Inter riesce a prendere Ademola Lookman secondo me sono alla pari. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Padovan: «Inter-Napoli, con Lookman alla pari ma resta un gap!»

In questa notizia si parla di: padovan - inter - napoli - lookman

Padovan negativo: «Inter perderà lo scudetto. Non ne vince due» - Giancarlo Padovan si è pronunciato in merito alla lotta scudetto, indicando i motivi per i quali, dal suo punto di vista, l’Inter non vincerà il titolo.

Padovan negativo: «Inter perderà lo scudetto. Non ne vince due» - Giancarlo Padovan si è pronunciato in merito alla lotta scudetto, indicando i motivi per i quali, dal suo punto di vista, l’Inter non vincerà il titolo.

Padovan: «Inter, lo scudetto è del Napoli. Non rischierei Lautaro Martinez» - Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato con toni critici la volata scudetto tra Napoli e Inter, soffermandosi in particolare sul 2-2 dei nerazzurri contro la Lazio nell’ultima giornata e sul pareggio del Napoli con il Genoa.

Çalhanoglu commenta le voci che lo coinvolgono: “Voglio restare all’Inter. Abbraccerò Lautaro” Hakan Çalhanoglu rompe il silenzio. Lo fa per la prima volta al suo rientro in Italia dopo Mondiale per Club - saltato causa infortunio - e vacanze. Oggi il reg Vai su Facebook

Ancora Napoli-Inter, ma attenti al Milan di Allegri; Calciomercato, le news di sabato 26 luglio: Milinkovic Savic-Napoli: attesa l'ufficialitĂ , Inter pronta al rilancio per Lookman, Roma, Wesley in cittĂ . Intesa con Ghilardi; Inter-Lookman, cresce l'ottimismo. E ora Ademola va in pressing sull'Atalanta.

Lookman Inter, Padovan sicuro: «L'affare si farà! Ma l'Atalanta...» - Adesso si attende la risposta del club bergamasco, che con Luca Percassi ha già reso chiara la propria posizione. Da informazione.it

Padovan: «Calhanoglu voleva andarsene. Lookman se arrivasse…» - Padovan ha detto la sua su Calhanoglu e Lookman, che potrebbero giocare anche insieme all'Inter. inter-news.it scrive